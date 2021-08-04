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【有相睇】海景樓有價講　珀麗灣減25萬以855萬沽　買家喜搬三房套大單位

股樓投資 19:23 2021/08/04

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近月市面上新盤連連，又有眾多新盤蓄勢待發，拖慢二手市場交投速度，買家選擇增加，業主也願意提供較大議價空間。

中原地產溫明峯表示，珀麗灣23座中層B室新近沽出，實用面積707平方呎，三房套房間隔，享深井海景，叫價880萬元，經議價後，共減25萬元，以855萬元沽出，折合實用呎價12093元。買家為換樓客，屬意單位內櫳四正實用，景致亦開揚，隨即購入作新居。

單位圖片

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從代理提供的相片可見，單位開揚光猛，亦可望遠海景。據悉，原業主於2008年1月以442.8萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利412.2萬元，單位升值93%。

代理指，珀麗灣上月錄得15宗成交，本月暫錄得1宗成交。近日市況較靜，睇樓及成交量減少三分之一，主要由於多個新盤蘊釀推售，吸走不少購買力，加上業主叫價比較進取，買家需要時間消化，導致成交減慢。

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撰文 : 謝昕蕎

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