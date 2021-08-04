【有相睇】換樓業主遇着誠意上車客　爽快減價賣叠茵庭　559萬低市價成交

隨著屯馬綫通車，不少上車客更熱衷於交通方便的沿綫屋苑，屯門叠茵庭鄰近港鐵兆康站，正正是該區的熱門選擇之一。中原地產葉津榮表示，叠茵庭4座中層E室成交，實用面積389平方呎，兩房間隔，開價582萬元，議價後共減23萬元或4%，以559萬元成交，折合實用呎價14370元，較市價略低。

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葉津榮表示，買家為外區上車客，屬意叠茵庭位置方便，與西鐵兆康站只需數分鐘步程，見屋苑放盤選擇不多，難得上址企理新淨，亦有較大議價空間，見減價後樓價吸引，即拍板購入自用。他續指，是次成交價約比市價低1至2%。

據了解，原業主則於2018年5月以535萬元買入單位，自住3年，打算搬大單位，有見買家具誠意，所以肯擴大議幅，現轉手帳面獲利24萬元或5%。

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