【虛擬銀行】匯立銀行：有信心年內吸20萬客　貸款申請額至少增至56億元

▲ 匯立銀行（WeLab Bank）董事局主席陳家強教授（左）及行政總裁李家達。（馮漢柱攝）

匯立銀行（WeLab Bank）開業滿一年，今年6月已吸納10萬名客戶及20億元存款。行政總裁李家達透露，目前客戶人數已增至13萬人，非常有信心可如期在年內達到20萬人的目標。他又表示，正積極推進智能財富管理服務，期望年底可以推出基金買賣的服務。

李家達指，早前推出貸款產品「GoFlexi」後，累積的貸款申請額已達約7億元，其中31%客戶更享用到與貸款利率掛鈎的高息存款獎賞。他預計，貸款申請額至年底可以增加8至10倍。按目前7億元申請額計，即年底的貸款申請額至少可增至56億元。

匯立：夥安聯推進智能財管服務 初期可提供基金買賣

他未有透露實際批出的貸款金額，只引述行業的平均貸款審批率約3成至5成，水平與該行相若。但他有信心，透過收集及分析更多用戶數據，借助其信用分析能力，未來可以進一步提升審批率。

展望下半年業務發展重點，他預告短期內會宣布新的合作計劃，同時正積極與安聯（Allianz）推進智能財富管理服務，並已向金管局申請相關牌照，期望年底前可以在金管局沙盒測試及推出，初步構思是提供大眾化的理財建議及投資服務，初期會有不同基金上架，預計會受客戶歡迎。

月活躍用戶佔56% 一半客使用2種產品

虛擬銀行開業初期以不同優惠吸客，即使成功吸客但不代表客戶忠誠度高。李家達就稱，該行的每月活躍用戶達56%，而且一半客戶使用至少2種產品，形容在目前只有儲蓄、貸款及扣帳卡3種服務的情況下「（情況）好鼓舞」，相信對比其他7間同業，該行首年開業發展不俗。

匯立銀行目前員工總數約240至250人，李家達指未來會繼續投放資源擴充人手，預料今年人手會有15%至20%增長。

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記者：趙穎妍