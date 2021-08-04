前海周大福金融大廈南塔39億巨額易手　新世界：標誌集團深圳策略的重大進展

新世界集團宣布，以逾32億元人民幣（折合近39億港元）出售由集團發展、位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔，並於近日完成網上簽約，而集團將於南塔落成後，把整幢售予一間世界五百強的跨國金融機構。發言人指，項目成功出售後，標誌著新世界集團在深圳的發展策略取得重大進展，又指作為最早進入內地發展的香港企業之一，新世界集團將繼續深耕大灣區，不斷拓展多元化業務版圖，為持份者創造可持續的投資回報。

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資料顯示，前海周大福金融大廈位於深圳市前海自貿區的桂灣片區核心地帶，連接5條鐵路綫路交匯的前海交通樞紐，交通位置極佳，而項目總佔地面積18,218平方米，總建築面積245,038平方米，將建成樓高約220米（北塔）及120米（南塔）的地標式雙子塔辦公大樓，並有商業、藝術展覽、綠化公園、表演場地等設施配套。

新世界指，除了已完成平頂的南塔，北塔也預計將於今年12月底前平頂，而整個項目預計於2023年落成，將由周大福集團及新世界集團共同持有營運。集團預計，當項目落成後，將大幅提升區域商業配套，優化前海營商環境，有助推動前海的經濟及金融業發展。

大灣區商機處處，不少本地發展商，甚至外資基金也有意到當地投資，其中新世界較為積極。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛，早前接受彭博採訪時表示，看好大灣區發展，而新世界亦定下目標，希望成為大灣區最大的香港發展商。事實上，新世界一直秉持以廣州、深圳為核心的粵港澳大灣區的發展策略，在深圳建設及拓展多個標誌性項目，其中由新世界中國發展的太子灣綜合項目最為矚目，料項目將於2024年起分階段落成，總投資超過100億港元，並將引進深圳首個高端藝術購物品牌K11，以及家庭親子消費品牌D·PARK等，旨在打造深圳商業新格局。

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