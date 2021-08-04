【職場熱話】在職找工作遇困擾 既要安排面試時間 又怕新公司問現時工作 網民: 先辭職再算吧

「騎牛搵馬」相信是不少在職人士的心態，每人都希望可以找到一份更高薪水的工作。但到底是「裸辭」或是「邊做邊找」會比較好? 「裸辭」雖然可以專心準備面試，但要面對生活的壓力，「邊做邊找」的話雖然少了金錢的壓力，但相對較少時間準備面試安排。有台灣網友在網上發文，指自己剛到新公司任職不久，因為薪金和上司的問題，所以開始找工作，但由於在職的緣故，因此面對不少困擾。

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有不少網民都認為應該向面試的公司坦白，指：「因為有些公司要求離職證明或員工保險證明，如果新公司需要的話就會即時被拆穿，到時就會十分尷尬，也留下一個壞印象。」認為樓主可以向公司解釋短時間轉換工作的理由：「樓主面試的時候可以指現時任職的公司在面試時和實際工作內容不符，總有一堆原因要提早離開，承諾會與舊公司做好交接工作才離職，也不用隱瞞正式上班時間」

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也有不少網民建議樓主應該在面試當日請假或先辭職再找工作，指：「如果當天面試的話就先請假，不然因為趕著回去上班令自己無法專心面試」、「如果可以的話就先離職，因為在職找工作實在不容易」樓主也有回應網民的建議，認為自己入職不到一個月已經請假，覺得不太好，自己也沒什麼儲蓄，所以也不考慮辭職，但也感謝不同網民的建議。

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責任編輯：陳佳恩