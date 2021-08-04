▲ 【大灣區】新世界39億售前海周大福金融大廈南塔 北塔料年底前平頂

新世界 （00017） 宣佈，已向一間世界500強的跨國金融機構完成網上簽約，向其出售深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔，代價逾32億元人民幣（近39億港元）。南塔高約120米，總建築面積超過4.9萬平方米，項目成功出售標誌新世界在深圳的發展策略取得重大進展。

除已完成平頂的南塔外，北塔也預計將於今年12月底前平頂，整個項目預計於2023年落成，將由周大福集團及新世界共同持有營運。集團預計，當項目落成後，將大幅提升區域商業配套，優化前海營商環境，有助推動前海的經濟及金融業發展。

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前海周大福金融大廈位於深圳市前海自貿區的桂灣片區核心地帶，連接5條鐵路綫路交匯的前海交通樞紐。項目總佔地面積18,218平方米，總建築面積245,038平方米，將建成樓高約220米（北塔）及120米（南塔）的地標式雙子塔辦公大樓，並有商業、藝術展覽、綠化公園、表演場地等設施配套。

由新世界中國發展的太子灣綜合項目中，整體項目預計於2024年起分階段落成，總投資超過 100 億港元，將引進深圳首個高端藝術購物品牌K11，以及家庭親子消費品牌D·PARK等，旨在打造深圳商業新格局。

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