【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平

月收入多少能養家？一個月花多少錢養家很大負擔？近日有網民於網上討論區發文，指樓主的朋友一個月人工約7至8萬，每月花4萬來養家，其女朋友人工約3萬，詢問有沒有人有差不多情況。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？ 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民討論，他們認為女生要分擔少少，起碼付一點錢，「女生不用出錢嗎？」、「起碼男女把出糧的一半來養家先公平。」、「有共識先結婚會比較好。」「我老婆人工約6萬，我人工約3萬。我們在結婚前談好了， 一出糧就入聯名户口，户口錢用來供樓、交雜費和給家用，再一人拿幾千元自己花。」、「單位女朋友不會住嗎？」

同場加映：【iM Cafe】政策市兵荒馬亂 藍籌績後大檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔