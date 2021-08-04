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【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥控股（01313）

股市 18:45 2021/08/04

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今日潛力股精選，《iMoney》主編孫運喜建議大家可留意華潤水泥控股 （01313） 。（↓開聲聽）

孫運喜指，隨著中國內地基建項目相繼起動，預料有利水泥價格，利好華潤水泥。

估值方面，華潤水泥亦相對吸引。但孫運喜提醒投資者，看好華潤水泥欲吸納，宜吼低位收集。

華潤水泥股價今日收市升逾1%，收報7.31元。市盈率約5.6倍，周息率逾8厘。

【潛力股精選】孫運喜：聯通762股價接近突破　技術走勢佳（2021年8月2日）

重溫《ET講股通》足本版（↓開聲聽）：

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欄名 : 潛力股精選

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