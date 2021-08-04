【美食博覽2021】美食博覽夥4個展覽同時舉行　逾8成參展商接受消費券

▲ 美食博覽去年因疫情而取消，今年政府非常注重防疫措施，以保障參展商和參展人士的健康。（資料圖片）

「美食博覽2021」將於8月12日至16日在灣仔會展舉辨，持美食博覽門票人士更可於同日參觀香港國際美酒展（特別展）、「香港國際茶展」、「家電‧家品‧博覽」及「美與健生活博覽」。今年展期剛好碰上政府發放電子消費券，逾8成的參展商皆提供相應的付款渠道，貿易發展局副總裁周啟良表示，非常有信心消費券能促進消費，預計生意額及入場人數與疫情前相若。

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他還提到，貿發局早已聯絡了電子消費券的相關支付平台，八達通和WeChatPay HK更為展商提供了特別優惠，現在已有85%的受訪參展商表示會接受電子消費券消費。

參展工作人員均需出示檢測結果證明

美食博覽去年因疫情而取消，今年政府非常注重防疫措施，以保障參展商和參展人士的健康。所有進場人士必需佩戴口罩，展覽場內不可飲食或提供試食，並設置了體溫檢測站量度進場人士體溫。展商的工作人員及需出示2019冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，或完成兩劑疫苗接種紀錄方可進場工作。

另外，為了響應疫苗接種，周啟良提到大會推出了「齊心接種．愉悅購物」活動，向已接種疫苗（一劑或以上均可）的市民送出3萬個免費入場名額，適用於平日上午進場（8月12、13、16日12時前），入場人士展示疫苗接種紀錄後便可免費入場。

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責任編輯：李智美

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