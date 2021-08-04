【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強

▲ 南韓女排與強隊土耳其對壘。南韓更爆冷以局數3比2險勝土耳其。

周三（4日）的東京奧運8強賽中，南韓女排與強隊土耳其對壘。南韓更爆冷以局數3比2險勝土耳其，時隔9年再躋身奧運賽事4強。南韓女排將於下輪賽事，迎戰巴西對俄羅斯奧委會（ROC）賽事的勝方。

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南韓開場以17比25分先輸首盤，但南韓未有因此氣餒。南韓主將金軟景成功攔截土耳其女排隊長丁達爾（Eda Erdem Dundar）的進攻，南韓成功以25比17分贏第二盤追平。

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兩隊在第三盤的分數追得極貼，一度打成26比26分平手。但南韓自由人吳智永成功粉碎土耳其的後排進攻，南韓打至刁時以28比26贏第3盤。

但土耳其於第四盤反攻連取6分，南韓以18比25分不敵土耳其。南韓於第五盤一開始更出現多次發球失誤，一度以3比6分落後。但金軟景及朴貞雅奮力追至14比13分，而金軟景更突破攔網取下決勝一分，以15比13分險勝土耳其。

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33歲的金軟景身高1米92，代表南韓多次出戰奧運。她在周三與土耳其的對決中，一人共取28分，成為全隊得分王。另外，金軟景曾稱將在東京奧運閉幕後退役，是次將為她最後一次出戰奧運。

南韓女排自從於1976年蒙特利爾奧運，一直都無獎牌進帳。南韓曾於2012年倫敦奧運打入女排4強，為近年最佳成績，上屆里約奧運則打入8強。南韓女排於準決賽將迎戰巴西或ROC。

責任編輯：鄭錦玲