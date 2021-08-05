【職場熱話】網民齊分享犯錯連累同事的經歷　令到店舖在早餐繁忙時段「跳掣」　甚至令同事一個人OT到11點

上班總會犯錯，有時候自己犯錯連累到同事也會覺得不好意思。近日網民就在討論區發帖，分享自己試過在鞋店工作時負責「執倉」，怎麼全部都執錯了，令全職的同事要把鞋子全部重新再排一次，於是事主問網民有沒有其他上班連累同事的經歷。帖文引來不少網民分享其經歷，有網民試過令到店舖在早餐繁忙時段「跳掣」、亦有人錯手打爛了火警鐘令同事遲了一小時下班，甚至有網民試過令同事一個人OT到11點。

【職場熱話】聘請員工面對兩難 聰明愚蠢各有優劣 網民：工作性質決定一切 【下一頁】

網民經歷：

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責任編輯：黃苑筠