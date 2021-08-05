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【樓市現象】靚盤不多　業主大過天　僅肯「象徵式」減價3萬

股樓投資 13:49 2021/08/05

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樓價有望於月內破頂，部分業主都不肯平價賣樓，就算肯減價，也僅象徵式略減數萬元。不過，買家為了購得「心頭好」，只好照入市，其中奧運站君滙港有逾千萬海景單位放盤，業主僅減價3萬元，但仍獲用家斥資1,197萬元承接。 

美聯盧麗嘉說，君滙港3座中層F室，實用面積541平方呎，三房間隔，望海景，由於單位布局企理，加上位置方便，吸引家庭客承接。代理續說，據悉業主睇好後市，叫價企硬，單位原放盤叫價約1,200萬元，僅輕微議減3萬，終以1,197萬元易手，實用呎價約22,126元。 

資料顯示，原業主於2007年3月斥資446萬元購入上述單位，現轉手帳面大幅獲利751萬元，物業期內升值近1.7倍。 

延伸閱讀

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撰文 : 黃卓賢

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