內地汽車品牌員工稱應給吳亦凡機會 有意邀請其擔任代言人 對話傳出後即被開除

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦被當局刑事拘留，使其演藝事業終止，並遭全部代言品牌解約。近日網上傳出一張來自哪吒品牌中心管理群的對話截圖，群內有員工提出「應該要給吳亦凡一個機會」，並計畫邀請他擔任品牌代言人。涉事的內地汽車品牌哪吒隨即公開道歉，並開除相關人員。

比爾．蓋茲與梅林達正式離婚 雙方均不會支付彼此的贍養費 詳情請看[下一頁]

該對話截圖顯示，哪吒有員工表示「壞人也需要機會」，「哪吒精神就是給所有人重新做人的機會」，故提出要官宣邀請吳亦凡作代言人。該名員工更指「大不了，回頭再官方道歉開除相關人員」，另有員工回應稱「做錯了也可以成為爆點」。

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

哪吒汽車其後發聲明指，個別人員的言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣的影響，並違背公司原則及宗旨，所以決定立刻開除市場負責人彭鋼，並將所有於群內發表不當言論的人員同時開除。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機