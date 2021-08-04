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內地汽車品牌員工稱應給吳亦凡機會 有意邀請其擔任代言人 對話傳出後即被開除

環球政經 19:51 2021/08/04

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內地男星吳亦凡因涉嫌強姦被當局刑事拘留，使其演藝事業終止，並遭全部代言品牌解約。近日網上傳出一張來自哪吒品牌中心管理群的對話截圖，群內有員工提出「應該要給吳亦凡一個機會」，並計畫邀請他擔任品牌代言人。涉事的內地汽車品牌哪吒隨即公開道歉，並開除相關人員。

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該對話截圖顯示，哪吒有員工表示「壞人也需要機會」，「哪吒精神就是給所有人重新做人的機會」，故提出要官宣邀請吳亦凡作代言人。該名員工更指「大不了，回頭再官方道歉開除相關人員」，另有員工回應稱「做錯了也可以成為爆點」。

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哪吒汽車其後發聲明指，個別人員的言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣的影響，並違背公司原則及宗旨，所以決定立刻開除市場負責人彭鋼，並將所有於群內發表不當言論的人員同時開除。

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撰文 : 趙家盈

吳亦凡 汽車 經濟 香港 品牌

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