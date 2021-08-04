【職場熱話】網上分享舊公司待遇 被告誹謗 網民提醒發言前要三思 網民:樓主加油吧

有台灣網民在網上發文，指自己曾經在網上發文，分享自己曾任職的公司待遇差，後來該公司的員工看到後，聲稱會控告樓主誹謗。樓主在文中指在事件中感到十分無助，包括要獨自面對官司、前員工拒絕作證等。樓主也提醒其他網民日後在網上發言前記得要三思。但最後樓主也認為自己所做的事是對的，訴諸法院只是保護自己，討回公道。

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帖文一出後，樓主收到不同網友的支持，都希望樓主最終可以獲得勝訴，指：「別人要向你提告是他們的自由，但樓主只是陳述事實，通常不會敗訴，但畢竟要走法律程序，要花點時間處理」、「拜託日後告羸了的話，一定要透露公司的名稱，以免其他人受害」樓主回應：「的確是他們的自由，但如果他們敗訴，一定會將判決書昭告天下」

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也有其他網民分享自己調解不快的經驗，體諒樓主的難處，指：「曾經和前僱主有勞資糾紛，因此安排了調解委員。結果調解時，發現調解委員不懂勞工法例，本身也有既定立場」、「建議樓主回應對方的問題前先想清楚，慢慢回答才不會讓對方有機可乘」也有不少網民都認為在網上發言前需要三思，因為在台灣真的可以隨便提告，因為他們有更多的資源。

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責任編輯：陳佳恩