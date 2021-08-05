【職場熱話】面試官不斷說不要來做 求職者感不解上網求助 網民：想請任勞任怨的奴才

打工仔換新工作，去面試時總希望能遇上很好的面試官，留下一個好印象就能大大地提高入職機率。近日有網民於網上討論區發文，指面試官說不要來上班。

網民經歷：

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帖文一出，馬上就引起了網民和樓主之間的罵戰。網民覺得是因為樓主太廢，所以面試官才婉轉地讓他死心。樓主反駁指面試官沒有給機會讓他說話，只是不斷說不要來做。於是網民揶揄他的樣子已經顯出頹廢，不適合公司。

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不過，有網民就覺得面試官是好人，說不定公司是真的不好，面試官也分分鐘隨時遞信辭職。而且他也只是跟着上司的指令做事，但又不想過幾個月員工又辭職，又要再請人，所以索性說真話。持相反意見的人就指「因為公司想請任勞任怨的奴才」。

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責任編輯：張瑋婷