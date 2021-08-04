【日本疫情】破1.4萬確診 首公布違隔離規定者姓名

日本新冠肺炎疫情尚未緩和，當局強制執行相關防疫措施。日本為增加措施阻嚇力，宣布公開不遵守防疫入境規例的民眾，並率先公開3名從外地入境，違反檢疫隔離規定的日本民眾姓名，引起當地市民熱烈猜測他們身份。日本周三新增超過1.4萬人確診，正在舉辦奧運的東京亦有逾4,000宗，兩者同創新高。

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日本厚生勞動省表示，有3名從外地返國的日本民眾刻意避開防疫追蹤，遂在周一(2日)首度公布3名違反隔離防疫民眾姓名，均以羅馬字顯示，未公布性別。3人分別是從南韓抵境的20多歲熊本縣及埼玉縣20多歲人士、從美國夏威夷入境的東京都一名30多歲人士。

據悉，3人均於7月21日入境，入境時病毒檢測呈陰性，原定需隔離至本月4日。但當局已多次聯絡他們，一直未有收到回覆。此事亦引起Twitter網民熱烈猜測3名人士身份，如職業及工作地點。日本政府要求所有海外入境者，包括當地公民，入境後需自我隔離兩周，同時需透過定位APP等每天確認行蹤 、定期報告健康狀況。

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日本放送協會（NHK）周三（4日）報稱，日本全國與東京的新增確診人數創出新高，全國增加14,207宗，東京則多4,166宗。日本國立感染症研究所表示，自８月開始，關東地區與關西地區分別有90%及60%新確診屬Delta變種（即印度變種）案例。

責任編輯：郭麗明