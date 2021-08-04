  • 27°C
香港時間 : 2021804日 (三) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本疫情】破1.4萬確診 首公布違隔離規定者姓名

環球社會熱點 19:02 2021/08/04

分享：

日本新冠肺炎疫情尚未緩和，當局強制執行相關防疫措施。日本為增加措施阻嚇力，宣布公開不遵守防疫入境規例的民眾，並率先公開3名從外地入境，違反檢疫隔離規定的日本民眾姓名，引起當地市民熱烈猜測他們身份。日本周三新增超過1.4萬人確診，正在舉辦奧運的東京亦有逾4,000宗，兩者同創新高。

相關確診逾300人 選手村首現集體感染 【下一頁】

日本厚生勞動省表示，有3名從外地返國的日本民眾刻意避開防疫追蹤，遂在周一(2日)首度公布3名違反隔離防疫民眾姓名，均以羅馬字顯示，未公布性別。3人分別是從南韓抵境的20多歲熊本縣及埼玉縣20多歲人士、從美國夏威夷入境的東京都一名30多歲人士。

據悉，3人均於7月21日入境，入境時病毒檢測呈陰性，原定需隔離至本月4日。但當局已多次聯絡他們，一直未有收到回覆。此事亦引起Twitter網民熱烈猜測3名人士身份，如職業及工作地點。日本政府要求所有海外入境者，包括當地公民，入境後需自我隔離兩周，同時需透過定位APP等每天確認行蹤 、定期報告健康狀況。

增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽 【下一頁】

日本放送協會（NHK）周三（4日）報稱，日本全國與東京的新增確診人數創出新高，全國增加14,207宗，東京則多4,166宗。日本國立感染症研究所表示，自８月開始，關東地區與關西地區分別有90%及60%新確診屬Delta變種（即印度變種）案例。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
今日
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
今日
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
今日
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
今日
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士
今日
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士

你可能感興趣

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
今日 17:10
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
今日 14:22
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
今日 13:46
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
疫情 傳染病 日本 新冠肺炎疫情 Twitter

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版