【新股IPO】理想汽車2015招股第二日 孖展借出25.3億 超購約68.6%

理想汽車（新上市編號：02015）招股第二日，孖展認購額增至近25.3億元，相當於超額認購約68.6%。理想汽車是次計劃發行1億股，其中10%在港公開發售，每股最高發售價為150元，集資最多150億元；自周二（3日）至本周五（6日）中午結束，下周四（12日）掛牌。

理想汽車招股 集資150億元 入場費15151元，【見下頁】

理想汽車是次集資所得，其中20%將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；15%將用於智能汽車及自動駕駛技術；10%用於未來增程式電動汽車車型提供資金；另45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；餘下10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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由於理想汽車是來港第二上市，故市場早預期其招股反應也不會有突破，尤其近期多隻中概股表現均令人失望，故不少投資者都抱持觀望態度。

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記者：張以正