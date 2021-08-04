【異動股】愛帝宮落鑊　一度急升逾兩成創新高

愛帝宮(00286)今日突落鑊，最高一度升逾兩成，收市報1.42元，仍升逾一成創新高。

集團早前公布，附屬承租深圳市南山區的物業用作新建「愛帝宮」品牌月子中心，預期將於今年9月正式開業，該店繼續採用「超輕資產模式」開設。目前集團可用於服務的房間數達94間。

【大行點睇】中興升逾7% 中信証券料下半年5G基站建設進入小高峯 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機