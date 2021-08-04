【加密貨幣】SEC主席指加密貨幣市場亂象叢生　強調要「最大程度監管」

比特幣等加密貨幣的投資風險較大，向來為人詬病，美股市場上至今沒有直接追蹤加密貨幣走勢的ETF。為了保護消費者，周二（3日）SEC新任主席Gary Gensler還表示，SEC 將會在其 現有權力的基礎上，最大程度地監管加密貨幣市場，同時還呼籲國會授予該機構更大權力，以防止 加密貨幣交易、產品、和平台陷入監管漏洞 。

Gensler在出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，首次作為SEC主席，公開表達了他對加密貨幣市場的態度，他批評加密貨幣市場荒蠻，「充斥著欺詐、詐騙和濫用」，但投資者卻沒有得到足夠的保護。他擔心如果不解決這些問題，未來投資者會遭受更多傷害。

目前整個加密貨幣市場總值大約為1.55萬億美元，規模細過股票、債券等其他市場。過去數年內，至少6家公司申請在美股推出比特幣ETF，皆未獲得SEC批准，理由包括價格波動過大、存在人為操縱、以及流動性過低等風險，不過Gensler是次並未發表對比特幣ETF的看法。今年6月，SEC再次推遲對VanEck比特幣信託ETF的審核結果，指需要更多時間來徵詢公眾意見。

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编辑：李勝男