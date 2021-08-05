【理財熱話】剛退休親人患癌 惟冇買保險 最後私院洗幾十萬 網民苦惱「父母年紀大恐保費貴」

當你三心二意不知道應否購買一份個人醫療保險時，總會有人說：「愈早買保險愈平」，是真的嗎？近日有網民於網上討論區發文，指剛退休的親人在醫院抽血時，發現某指數高了一點，懷疑生癌症。但由於政府醫院的覆診時間仍未有期，樓主決定去私家醫院自費檢查和安排做手術，最後花了幾十萬，他坦言：「完全感覺到錢可以解決到問題」。

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此帖文一出，引來很多網民討論，他們均認為保險應在年輕時購買，「年輕人供到八十歲，賠償沒有一百萬都起碼有幾十萬。」、「保險要趁年輕，未有病痛時去買。年紀大，病痛出現，保費自然很貴。」、「年輕時買保險就買無或較少排斥的保障，直到離世那天。」

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有些網民另有見解，他們認為年紀大買保險不是白白送錢給人，「我覺得買保險是『博一鋪』， 看看哪個有賺，某程度上，當作儲錢應付將來的意外開支部份。」、「年紀大保費貴時，看看有沒有能力繼續供，反正買的時候有保障。」、「不要說白白送錢給人，保險是將風險分給他人，你覺得風險自己不能或不想承擔就分出去，你買的是保障。」、「沒有人買保險會預計保障幾十萬這麼少，保險不是不死藥，誤以為買了就不用死。」

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責任編輯：陳頌潔