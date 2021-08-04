▲ 【大行報告】因應澳門疫情升溫 花旗調低8月及9月賭收預測

澳門疫情再度升溫，澳門政府再度收緊社交距離措施，並啟動全民核酸檢測。花旗認為，參考昔日內地及澳門政府的防疫措施，預期是次澳門收緊措施對博彩收益影響短暫，保守地調低8月及9月賭收預測，但長遠對澳門增長故事保持信心。

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花旗指，濠賭股短線有調整壓力，但調整製造買入機會，如金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 及澳博 （00880） 。現時濠賭股2022年EV/EBITDA約9.1倍，較歷史平均的10.6倍為低。

花旗將8月賭收預測由85億澳門元，下調23.5%至65億澳門元，主要反映8月首20日的日均博彩收益，相當於6月首3周的水平，日均約2億澳門元，當時廣東省鄰近地區爆發小疫情，而8月餘下時間的日均博彩收益約2.3億澳門元。

至於9月賭收預測，花旗下調25%至75億澳門元，日均博彩收益約2.5億澳門元。全年澳門博彩收約1210億澳門元，按年增長1倍，相當於2019年約41%。

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