  • 27°C
香港時間 : 2021804日 (三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】因應澳門疫情升溫　花旗調低8月及9月賭收預測

股市 18:04 2021/08/04

分享：

【大行報告】因應澳門疫情升溫　花旗調低8月及9月賭收預測

澳門疫情再度升溫，澳門政府再度收緊社交距離措施，並啟動全民核酸檢測。花旗認為，參考昔日內地及澳門政府的防疫措施，預期是次澳門收緊措施對博彩收益影響短暫，保守地調低8月及9月賭收預測，但長遠對澳門增長故事保持信心。

澳門周四關閉娛樂場所，詳見【下一頁】

花旗指，濠賭股短線有調整壓力，但調整製造買入機會，如金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 及澳博 （00880） 。現時濠賭股2022年EV/EBITDA約9.1倍，較歷史平均的10.6倍為低。

花旗將8月賭收預測由85億澳門元，下調23.5%至65億澳門元，主要反映8月首20日的日均博彩收益，相當於6月首3周的水平，日均約2億澳門元，當時廣東省鄰近地區爆發小疫情，而8月餘下時間的日均博彩收益約2.3億澳門元。

至於9月賭收預測，花旗下調25%至75億澳門元，日均博彩收益約2.5億澳門元。全年澳門博彩收約1210億澳門元，按年增長1倍，相當於2019年約41%。

相關文章：【業績│濠賭股】澳博半年EBITDA負5.1億元　中場賭枱及角子機博彩收益大增

相關文章：【業績│濠賭】金沙中國次季EBITDA轉賺、創疫後新高　股價升4%

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結
 

港股 疫情 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） EBITDA 花旗銀行 博彩 EV／EBITDA 澳門

上一篇文章

【新股IPO】羅兵咸永道：料下半年私募股權交易仍活躍　透過IPO退出估值仍不低

下一篇文章

【配股潮】新特能源擬折讓13.8%至16.4%配股 集資10億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版