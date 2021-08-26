【裝修攻略@iM網欄】四個等級的對立姿態 為什麼要與裝修公司打好關係？

續上篇，如果戶主與裝設公司的關係越來越差，一些公司可能採用以下四個等級的對立姿態「相迎」：

黑幫講數級 （對立指數*****）

進行工程時違反所有裝修行規，如戶主有任何異議，則立即藉詞翻桌、拆走東西、爛尾走人。

笑裡藏刀級 （對立指數****）

表面慈祥客氣，暗裡偷工減料，數年之後戶主才發覺單位問題百出。

以口代工級 （對立指數***）

偷工減料被說成雙贏，貨不對辦則是無可避免。用嘴巴代替手瓜，除非你比他專業，否則無從反駁。

初一十五級 （對立指數**）

你敬他一尺，他敬你一丈。你批評懷疑，他就收起善意提醒，以免再被質疑。

以下幾個爛尾個案，或許能夠引證作為裝修戶主的缺乏保障：

爛尾個案分享

個案一：業主心想自己要求不高，於是貪平，隨便上網找個判頭，判頭要求收一半訂金，清拆完失蹤。

個案二：業主經朋友介紹找到一家設計公司裝修，但因要求過高而跟設計公司不和，並揚言做不到要求就減錢。結果師傅把全屋26隻櫃門、12個櫃桶、趟門、床頭墊都拆走，要求付清尾數才裝回。

個案三：業主想訂做電視櫃，但找師傅做太貴，於是自己找到一間平價傢俬舖，出了傢俬圖，最後卻貨不對辦。崩角、爛玻璃、櫃腳爆裂樣樣齊。傢俬舖花了足足個半月都未修理好下，戶主無奈收貨。

如果將本文四點跟上文作一對比，戶主應該有打消裝修念頭的衝動了吧？其實，筆者想藉此帶出的重點是：

既然大家都有「讓對方不好過」的能耐，為甚麼仍要對著幹，不願站在同一陣線努力呢？

所謂「用人不疑、疑人不用」，戶主如果害怕中伏，為何不學會嚴格選擇裝設公司，反而輕信推介，卻又不放心，於是在過程中與師傅「搞對立」呢？

─為了你的家，你必須學會化對立為雙贏─

各位戶主請注意，締造良好的關係，並不是「開工利是」和「送下午茶」。那些只是形式。比那些更重要的，是做好一個成熟戶主的角色，與師傅為共同利益努力（下篇詳談）。

戶主要緊記，在工程開始後才發覺到該公司有問題，你能做的已十分有限。倒不如由第一步開始做好防伏，避免大局已定，那就神仙難救了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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