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【裝修攻略@iM網欄】裝修爛尾 最多裝修戶主錯起邊？

名人薈萃 23:19 2021/08/19

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如果在男女關係中，一方事事質疑另一方，天天檢查對方facebook賬戶、電話，又要對方準時報到……你說這樣有助他/她防範中伏嗎？還是他/她其實是在逼對方「分手」（即裝修爛尾）呢？

 

閱讀本書的人，相信都是有裝修防伏意識的人。有防伏意識卻未有防伏知識的人，最易犯的錯，就是跟師傅對著幹

 

戶主因為太怕裝修中伏，所以每事懷疑和要求驗明，並不難理解。但缺乏尊重和信任的關係，很難令雙方發揮到最好。一個具體的例子是：當師傅覺得說甚麼都會被質疑的話，他就算有一些好建議或有用的經驗分享，也想吞回去，以免被誤會是「為了偷工減料/又想賺多一筆」了吧！

 

以下我將客戶分為四個對立級別，如果大家看到自己的影子，不妨引以為鑑：

 

血汗工場級 （對立指數*****）

基本上是以「盡力增加裝修師傅成本」為己任，堅持選用最繁複的施工方式。如報價單沒寫，就「屈師傅包埋」，無視行規做法，以免「蝕俾佢」。

 

曾有客戶害怕公司拖工，於是提出「因合約寫明工作天為xx日，所以設計公司每天必須於上班時間派員駐守工場」的要求。這要求一方面忽略了不同工序的合理時間間隔（例如訂貨造傢俬需時），亦增加了工程成本，完全無助於改善工程。

 

警察捉賊級 （對立指數****）

每天要師傅whatsapp「打卡」，對每項工序、每種用料、每個決定，都一一懷疑查問、網上查證；怕偷工減料，魚目混珠，於是杯弓蛇影，草木皆兵。

 

絕對潔癖級 （對立指數***）

平日生活時能夠忍受無限瑕疵，但對工程的要求卻一絲不苟，認為「收貨應完美」，於是堅持師傅將影響不大的瑕疵重做（但報價時沒說明這程度的收貨要求）。

 

刻薄老闆級 （對立指數**）

覺得師傅盡力付出是天經地義，質疑師傅為何不早點上班、晚上趕工以加快工程。覺得師傅有責任盡力、詳細交代細節，並因應作為新手的戶主的不斷改變，專業而有效率地提出解決方案。

 

可能你會問：以上行為有甚麼不對呢？這正正就像一個女孩問「我作為女朋友，check佢whatsapp、問佢嘅行程」，有錯嗎？其實，每個人都有自己的道理，但「現實」是，無論裝修還是拍拖，人與人之間缺乏信任和尊重，輕則「禮尚往來」，重則「一拍兩散」。須知師傅與裝設公司的關係，可能比你想像中獨立，與師傅對立，吃虧的是雙方，尤其是戶主。

 

大概沒有師傅會在與客關係不佳時表現最佳。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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