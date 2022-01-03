【新股IPO】軟銀持股的創新奇智傳周二進行上市前預演　集資約16億、較起初削半

▲ 【新股IPO】軟銀持股的創新奇智傳周二進行上市前預演 集資約16億

外電引述消息人士指，軟銀有份投資的創新奇智計劃將於周二（4日）起啟動上市前預路演，集資約2億美元（約15.6億港元），較去年8月傳出集資約4億美元（約31.2億港元）的金額削減一半，聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。創新奇智於去年6月底已向聯交所遞交上市申請。

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創新奇智為內地人工智能商業解決方案提供商，提供全棧式AI產品和解決方案，包括AI平台、算法、 軟件及AI賦能設備。根據弗若斯特沙利文的資料指，於2020年，以收入計，創新奇智為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商。

初步招股書指，創新奇智已獨立開發了三個世界級的專有AI平台：ManuVision（機器視覺智能平台）； MatrixVision（邊緣視頻智能平台）；及Orion（分佈式機器學習平台）。

去年創新奇智虧損擴大45%至3.6億元人民幣，收入則升1倍至4.6億元人民幣。

上市前，軟銀持有創新奇智7.12%或3664萬股。

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編輯：袁諾曦