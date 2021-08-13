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【裝修攻略@iM網欄】責任歸因 點解咁多人中伏？

名人薈萃 08:01 2021/08/13

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想必最令裝修戶主害怕的，就是遇到昧著良心的裝修室內設計公司，令戶主損失慘重，輕則被騙去全數裝修費，重則造成更長遠的損害。

 

但試想一想：選擇裝設公司，不正如選擇男女朋友那樣，是戶主的責任嗎？既然如此，我們是不是應該問，為甚麼戶主會選擇了不符合自己需要的公司？

 

我們習慣了將中伏責任歸因別人

「點解你失戀？」我「遇到個衰人」囉。

「點解你又再俾人呃？」我「又再遇到騙子」囉。

──事實真是這樣嗎？

 

戶主中伏後，身邊的智者會說：「你梗係貪平/貪靚啦」。

但……不貪平，難道有人貪貴嗎？貪平也有錯？

 

如果將選擇裝修公司比喻為去生果檔選生果。你懂得挑，在地攤都能買到好水果；不會挑，就算去到高級超市，唯一的爛橙亦會被你選中。裝修市場中，雖有一分錢一分貨的道理，但平不一定差，貴也不一定好，高級超市和地攤各有其合適的「客路」。裝修戶主之所以中伏，並不是因為「行內有害群之馬」（哪個行業沒有呢），而是因為自己缺乏裝修統籌知識（包括如何挑選裝設公司），卻又沒有經有效途徑學習

 

戶主中伏的真正原因，並不在於「貪」，說穿了是「不懂貪」。比如說，戶主極力壓價和榨盡師傅的時間，所獲得的利益其實不多，如果師傅將貨就價，事後中伏又怎能埋怨不幸，或怪責朋友推薦了一個不夠好的師傅給你呢？

 

當戶主：

- 不知就裡地「貪平」，自然會將「正價公司」過濾，剩下搶單爛尾的；

- 不知就裡地「貪靚」，自然將質素好的貨品剔除，剩下「得個殼」的；

- 不知就裡地「貪正」，比如聽店員推介貴一倍的「低甲醛產品」，自然容易忽略另一些更抵、更好、更長遠的選擇（另文詳解）。

 

以下列舉更多例子：

戶主缺乏裝修經驗，卻自行扮演設計師、監工甚至判頭的角色，自然極易錯漏；

戶主不會建構心中理想居室，花一大筆錢只是「翻新了舊居」，自然蝕晒本；

戶主不懂分配資源令效益最大化，自然容易資源錯配、超支或虎頭蛇尾；

戶主不懂跟師傅溝通，胡亂介入，自然容易誤會頻生，影響關係和工程品質；

戶主不懂挑師傅，輕則價貴質素差，重則甚至要「貼錢送瘟神」；

戶主不懂做裝修前準備，臨時倉卒選購上百樣自購項目，自然容易犯錯，埋單發覺自己白白多花數萬元是常見的事。

 

類以情況還有很多很多，往往令戶主遭受金錢損失，或錯失把家居裝設得更貼心滿意的機會。

 

所以，戶主最怕中的伏，其實是自己的錯誤決策。這也是為甚麼戶主需要「學習防伏」了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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