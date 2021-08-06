【裝修攻略@iM網欄】你知道「伏」在等你嗎？（新系列序）

一般人可能二十年才裝修一次，缺乏經驗在所難免。你問裝修完的朋友裝修應怎樣搞、造櫃要注意些甚麼、選擇鋁窗有哪十多個決定可做，他們也是一知半解。光是「找師傅」一環，無論是熟人介紹還是網絡推薦，都「伏味濃」。事實上，大部分人裝修都是心存僥倖，實質細節─概不懂，亦不知怎樣懂，只能胡亂在網上找資料看。多數不明白為甚麼同一樣的工程，不同公司可開價相差三倍；同樣的櫃，為甚麼一家開價$800/呎，一家開價$3000/呎。選平怕中伏，選貴又覺搵笨……

其實，裝修和結婚一樣，都要花費相當大筆錢，去做一樣自己毫無經驗，卻又要做得好的「大project」。奇怪的是，搞裝修遠比搞婚禮困難和多陷阱，市面上只有成行成市的「婚禮統籌」，卻沒有人提供更必要的「裝修統籌」。究其原因，也許是統籌裝修難度高、責任大，而且吃力不討好。

在裝修過程中，戶主要認識自己需要、做好預算、面試師傅、觀察完工單位、商討報價、決定傢俬及材料、監好工，以及進行上千個裝修決策。誰能為不同種類的業主提供如此齊全和細緻的支援，協助戶主在重重關卡中「全身而退」呢？即使有這樣的專才，我想其收費也不是所有戶主願意承擔的吧？

當市場缺乏裝修統籌/防伏的支援，裝修陷阱自然肆虐不斷，直至出事前，不少戶主更加「中了伏也不知道」。其實，裝修範疇之多、伏位種類之廣，即使是行內專家也防不勝防，何況是缺乏裝修經驗的小戶主？再者，這不是專業不專業的問題，坦誠的裝設公司會告訴你，本書提及的不少伏位，實乃戶主本身的責任，沒有裝設公司能夠代勞。

裝修統籌的範疇 無法代勞的原因 釐清戶主的角色 難以改變戶主的心態 明白自己的需要 設計師認識你多久了？ 成本效益最大化 超出裝設公司的角色 有直接的利益衝突 以及裝設公司本身的盲點 裝設公司大篩選 配對合適的公司 睇人睇樓揀師傅 報價單討論技巧 裝修流程全掌握 這是找裝設公司前要做的準備 戶主需要怎監工 裝設公司本身已有其監工角色了 裝修決策如何做 沒有所有領域的專業知識 代勞越多，責任越大 「增添戶主預算」之利益衝突 買嘢買得平靚正 裝修與健康危害

 裝修是筆大消費，戶主萬勿心存僥倖！

 防伏的目的，並不只是省錢避陷阱，亦是戶主打造理想家居的重要支援。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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