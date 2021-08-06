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【裝修攻略@iM網欄】你知道「伏」在等你嗎？（新系列序）

名人薈萃 09:44 2021/08/06

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一般人可能二十年才裝修一次，缺乏經驗在所難免。你問裝修完的朋友裝修應怎樣搞、造櫃要注意些甚麼、選擇鋁窗有哪十多個決定可做，他們也是一知半解。光是「找師傅」一環，無論是熟人介紹還是網絡推薦，都「伏味濃」。事實上，大部分人裝修都是心存僥倖，實質細節─概不懂，亦不知怎樣懂，只能胡亂在網上找資料看。多數不明白為甚麼同一樣的工程，不同公司可開價相差三倍；同樣的櫃，為甚麼一家開價$800/呎，一家開價$3000/呎。選平怕中伏，選貴又覺搵笨……

 

其實，裝修和結婚一樣，都要花費相當大筆錢，去做一樣自己毫無經驗，卻又要做得好的「大project」。奇怪的是，搞裝修遠比搞婚禮困難和多陷阱，市面上只有成行成市的「婚禮統籌」，卻沒有人提供更必要的「裝修統籌」。究其原因，也許是統籌裝修難度高、責任大，而且吃力不討好。

 

在裝修過程中，戶主要認識自己需要、做好預算、面試師傅、觀察完工單位、商討報價、決定傢俬及材料、監好工，以及進行上千個裝修決策。誰能為不同種類的業主提供如此齊全和細緻的支援，協助戶主在重重關卡中「全身而退」呢？即使有這樣的專才，我想其收費也不是所有戶主願意承擔的吧？

 

當市場缺乏裝修統籌/防伏的支援，裝修陷阱自然肆虐不斷，直至出事前，不少戶主更加「中了伏也不知道」。其實，裝修範疇之多、伏位種類之廣，即使是行內專家也防不勝防，何況是缺乏裝修經驗的小戶主？再者，這不是專業不專業的問題，坦誠的裝設公司會告訴你，本書提及的不少伏位，實乃戶主本身的責任，沒有裝設公司能夠代勞。

 

裝修統籌的範疇 無法代勞的原因
釐清戶主的角色 難以改變戶主的心態
明白自己的需要 設計師認識你多久了？
成本效益最大化

 

  1. 超出裝設公司的角色
  2. 有直接的利益衝突
  3. 以及裝設公司本身的盲點
裝設公司大篩選
配對合適的公司
睇人睇樓揀師傅
報價單討論技巧
裝修流程全掌握 這是找裝設公司前要做的準備
戶主需要怎監工 裝設公司本身已有其監工角色了
裝修決策如何做
  1. 沒有所有領域的專業知識
  2. 代勞越多，責任越大
  3. 「增添戶主預算」之利益衝突
買嘢買得平靚正
裝修與健康危害

 

    裝修是筆大消費，戶主萬勿心存僥倖！

    防伏的目的，並不只是省錢避陷阱，亦是戶主打造理想家居的重要支援。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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