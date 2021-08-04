【芯片大戰】內地民營芯片代工企業「榮芯半導體」傳籌建 美團有份投資

▲ 內地一家民營晶圓代工廠「榮芯半導體」傳在今年4月成立，紅杉資本中國、美團有份投資。

中美貿易戰後，內地推動半導體產業國產化，內媒《晚點LatePost》報道，一家民營晶圓代工企業「榮芯半導體」已在今年4月成立，並於近期完成一輪融資，珠海通沛、民和資本、紅杉資本中國、馮源資本和元禾璞華參投，美團 （03690） 據報也有參與本輪融資，榮芯估值已達95億元（人民幣，下同）。

新一輪融資後，榮芯註冊資本為2.32億元，其中青島民蕊投資中心持有榮芯25.9%股權，青島民蕊投資中心背後由青島國資委所控主體持股90%、民和資本持股10%。民和資本創始合夥人韓冰擔任榮芯董事長。

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報道指，榮芯半導體有濃重的清華印記，其董事會中有工銀國際融通資本董事總經理贲金鋒、清控銀杏創始合夥人呂大龍，加上股東元禾璞華合夥人陳大同、美團創始人王興，均為清華大學的校友。目前尚不清楚新公司會不會在生產中採購美國設備和工具。

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編輯：陳健婷