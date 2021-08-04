▲ 【長和系業績】TOM集團半年虧損收窄至6183萬元 最新持WeLab7.97%股權

TOM集團 （02383） 公布，上半年虧損6183萬元，較去年同期虧損1.12億元收窄，期內收入按年增9.3%。TOM集團披露，隨WeLab 今年3月獲Allianz X領投7500萬美元，TOM集團在WeLab的股權輕微跌至7.97%。

TOM集團2014年已有投資WeLab，WeLab為虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）的母企。至去年年底，TOM集團持有WeLab的8.25%股權。

WeLab Bank客戶數突破10萬，可見【下一頁】

TOM集團內科技平台及投資、媒體業務中，以媒體業務內的出版業務，收入貢獻最高，分部收入增14%至3.65億元，分部溢利增8成至2645萬元。不過，公司在多項業務錄得虧損，而且期內以權益法記賬下攤佔投資虧損2801萬元，令公司未能轉盈。

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編輯：麥德銘