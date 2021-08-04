【樓市熱話】遭樓上投訴冷氣弄濕地板 事主獲第三方證明沒問題 仍糾纏不清 網民：反投訴樓上擾民

有網民在網上發文，指自己因為開冷氣的緣故，被樓上住戶每日投訴，但經第三方檢查後，認為與樓主無關。樓主曾經嘗試和樓上的住戶提出建議，但都被一一拒絕。反而變本加厲，依舊每日投訴，令到樓主身心俱疲。樓主將事件放上網後，收到不少網友的支持和建議，均認為樓主要反客為主，阻止樓上住戶作出滋擾的行為。

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很多網民都認為樓上住戶的行為是擾民，也不是一個積極解決事情的方法，指「如果曾經安排第三方(公證行) 上門檢查後，出了報告認為事件與樓主無關，而對方依舊不接受的話，真的無話可說」、「樓主應該反投訴他們擾民」有網民對於管理處上門看過後，仍然接受樓上住戶的投訴，感到十分困擾，網主回應：「他們(樓上住戶) 每日都會打去管理處投訴，而管理處稱因為收到投訴必需處理」有網民反建議樓主應該向管理處投訴樓上住戶。

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有不少網民都提供不少建議予樓主作參考，認為應該拒絕管理處再入屋檢查：「管理處之前已經多次入屋檢查，也有第三方的報告，否則管理處根本沒權入屋檢查，或者下次安排管理處的人員一同到樓上說清楚。」有網民建議應該向樓上住戶出律師信，希望可以解決事件，指：「如果我是樓主的話，會安排樓上住戶及所有第三方人員入屋證明沒有問題，甚至會考慮出律師信投訴樓上住戶，保留追究的權利」

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責任編輯：陳佳恩