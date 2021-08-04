▲ 【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊 揚言「再跌再買多些」

騰訊 （00700） 自高位下跌超過40%，吸引有「中國巴菲特」之稱的段永平罕見出手撈底。據悉近年已長居美國的段永平今早在內地投資社交平台「雪球」貼文，揚言已買入部分騰訊ADR（美：TCEHY），段永平帖文更指「（騰訊）再跌再買多些」。

▲ 段永平在社交平台「雪球」表示已買入部分騰訊ADR

段永平最先以步步高起家，也是vivo、oppo的創辦人，但內地投資界同樣有名，他強調價值投資，也曾以高價投得「股神」巴菲特飯局，被內媒稱為「中國巴菲特」。

段永平投資界成名作是投資網易 （09999） 大賺過百倍，而他過去多年一直重倉蘋果（美：AAPL）、貴州茅台（滬：600519）。不單堅持長期持有優質股票，他近年也有活躍於短線操作，包括年初在GameStop（美：GME）挾倉事件，從期權操作「對賭」。

段永平最開始買入騰訊是在2018年騰訊大跌之時，如今又出手加倉騰訊，並表示再跌再買，會否是騰訊見底的徵兆？

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