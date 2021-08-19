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【中國巴菲特】曾揚言「再跌再買多些」　段永平稱再買入騰訊阿里

股市 20:32 2021/08/19

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【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」

有「中國巴菲特」之稱的段永平罕，在8月4日朝早9點發貼文指，今天買了點騰訊ADR，再跌再買多些後，於8月18日（周三）早上6時再發文，指「今天買了點騰訊及阿里」，估計都是入手ADR。

騰訊於8月3日大跌29元或6.1%，收報446元。據悉近年已長居美國的段永平在內地投資社交平台「雪球」貼文，揚言已買入部分騰訊ADR（美：TCEHY），段永平帖文更指「（騰訊）再跌再買多些」。

段永平在社交平台「雪球」表示已買入部分騰訊ADR

不過，今次騰訊股價比當日更低，一度跌穿420關，低見419.2元，收報421.2元，跌15元或3.4%。

阿里巴巴（09988）更大跌5.5%，收報162.1元，創港上市新低。

段永平最先以步步高起家，也是vivo、oppo的創辦人，但內地投資界同樣有名，他強調價值投資，也曾以高價投得「股神」巴菲特飯局，被內媒稱為「中國巴菲特」。

段永平投資界成名作是投資網易 （09999） 大賺過百倍，而他過去多年一直重倉蘋果（美：AAPL）、貴州茅台（滬：600519）。不單堅持長期持有優質股票，他近年也有活躍於短線操作，包括年初在GameStop（美：GME）挾倉事件，從期權操作「對賭」。

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編輯：區嘉俊

港股 股票 撈底 買入 騰訊

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