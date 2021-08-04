【美國疫情】20歲以下新增確診人數 按周升84%

美國目前僅批准12歲或以上人士接種新冠疫苗，年輕人染疫的情況引起關注。美國兒科學會一項調查指，美國20歲以下群體的新增確診數字按周升幅達到84%。

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美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）公布截至7月29日的數據，顯示美國有近420萬20歲以下人士確診新冠肺炎，佔整體確診個案約14.3%。

美國過去一周再增7.2萬名20歲以下新冠患者，佔同期整體確診個案約19%。美國前一周則新增3.9萬名20歲以下患者，按周升幅達到84%。

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該年齡層的確診個案在過去數月持續下降，但7月起受Delta變種（印度首先發現）侵襲所影響，新增確診數字顯著上升。美國該年齡層每10萬人當中，就有5,578人確診新冠肺炎。

美國兒科學會傳染病委員會主席馬爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，Delta變種傳染能力更高，而大部分20歲以下年輕人都未接種疫苗，因此確診數字會大幅增加。

責任編輯：鄭錦玲