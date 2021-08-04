  • 28°C
香港時間 : 2021804日 (三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】20歲以下新增確診人數 按周升84%

環球社會熱點 17:25 2021/08/04

分享：

美國目前僅批准12歲或以上人士接種新冠疫苗，年輕人染疫的情況引起關注。美國兒科學會一項調查指，美國20歲以下群體的新增確診數字按周升幅達到84%。

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染 【下一頁】

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）公布截至7月29日的數據，顯示美國有近420萬20歲以下人士確診新冠肺炎，佔整體確診個案約14.3%。

美國過去一周再增7.2萬名20歲以下新冠患者，佔同期整體確診個案約19%。美國前一周則新增3.9萬名20歲以下患者，按周升幅達到84%。

【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna 【下一頁】

該年齡層的確診個案在過去數月持續下降，但7月起受Delta變種（印度首先發現）侵襲所影響，新增確診數字顯著上升。美國該年齡層每10萬人當中，就有5,578人確診新冠肺炎。

美國兒科學會傳染病委員會主席馬爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，Delta變種傳染能力更高，而大部分20歲以下年輕人都未接種疫苗，因此確診數字會大幅增加。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
今日
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城
今日
以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城
【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna
今日
【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
今日
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例
今日
【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例

你可能感興趣

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
今日 17:10
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城
今日 16:41
以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城
【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna
今日 16:21
【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna
疫情 傳染病 兒童健康 疫苗 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮

下一篇文章

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版