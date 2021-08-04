白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮

白俄羅斯異見女跑手齊瑪諾烏斯卡雅獲波蘭發出人道簽證，原定於周三由東京乘坐直航班機飛往波蘭 。但齊瑪諾烏斯卡雅突然改搭乘奧地利航空公司航班，令外界感到意外。據悉，出於安全考慮，波蘭外交官為她更改航班路線，最終仍然前往當地接受庇護。

白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查 【下一頁】

白俄羅斯異見女跑手齊瑪諾烏斯卡（Krystsina Tsimanouskaya）周三（4日）在日本警察護送下抵達東京成田機場， 原定由乘坐直航班機飛往波蘭，尋求人道庇護。但齊瑪諾烏斯卡突然登上前往奧地利的航班，並將於當地時間下午4時05分抵達該國首都維也納，使外界大感意外。

據與齊瑪諾烏斯卡有聯繫的白俄羅斯人士表示，由於波蘭外交官憂慮她的安全，於是在未有通知外界情況下，秘密為她更改航班路線，強調最後目的地仍然是波蘭。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭 【下一頁】

國際奧委會周二指，已就案件展開正式調查，要求白俄羅斯奧委會就事件提交報告。美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 指控白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）把事件上升為「跨國鎮壓」。

齊瑪諾烏斯卡代表白俄羅斯參加東京奧運，但因為公開投訴被安排參加未有經驗的接力賽事，被立即遣返回國，並在代表團成員監視下強逼登機，最後向日本警方求助及流亡。

責任編輯：郭麗明