【港股追蹤】奈雪的茶被指門店衛生惡劣 當局調查後未有開罰 全日回升近半成

早前，奈雪的茶（02150）被指店舖內衛生環境惡劣，遭廣東市監局約談，並展開食品安全專項檢查。奈雪的茶回應指，公司未有因違規受罰，並已請有關當局到北京兩家奈雪之茶門店檢查，以確保符合食品安全要求。

奈雪的茶昨日跌逾一成，今反彈4.5%，收報10.16元，成交3083萬元。

【異動股】傳舜宇將加入iPhone供應鏈 全日急升近一成 詳情請看[下一頁]

奈雪的茶表示，公司在得悉有關報導及當局對部分門店進行食品評估後，隨即成立專項工作組，進行調查。而相關的奈雪的茶飲店已暫停營業，以配合全面調查。

【海底撈】內地疫情有惡化跡象 海底撈今日股價再跌5% 詳情請看[下一頁]

另外，公司為避免同類事件再次發生，已增聘外部服務供應商對相關門店的消毒頻率，並進一步提升公司的自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確追蹤和智能分析庫存水平和原料的有效期。

同場加映：富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機