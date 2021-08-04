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【港股追蹤】奈雪的茶被指門店衛生惡劣 當局調查後未有開罰 全日回升近半成

股樓投資 18:45 2021/08/04

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早前，奈雪的茶（02150）被指店舖內衛生環境惡劣，遭廣東市監局約談，並展開食品安全專項檢查。奈雪的茶回應指，公司未有因違規受罰，並已請有關當局到北京兩家奈雪之茶門店檢查，以確保符合食品安全要求。

奈雪的茶昨日跌逾一成，今反彈4.5%，收報10.16元，成交3083萬元。

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奈雪的茶表示，公司在得悉有關報導及當局對部分門店進行食品評估後，隨即成立專項工作組，進行調查。而相關的奈雪的茶飲店已暫停營業，以配合全面調查。

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另外，公司為避免同類事件再次發生，已增聘外部服務供應商對相關門店的消毒頻率，並進一步提升公司的自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確追蹤和智能分析庫存水平和原料的有效期。

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撰文 : 趙家盈

奈雪的茶（02150） 港股 成交 食品 北京 服務

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