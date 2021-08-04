【新股IPO】創新奇智科技傳年內上市 集資約4億美元

消息指，內地企業AI解決方案提供商創新奇智科技有意最快年內來港上市，集資約4億美元。創新奇智已於6月底遞交上市申請，並已委任瑞銀、中金及華興資本為聯席保薦人。

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根據聯席保薦人初步招股文件顯示，成立於2018年的創新奇智，目前已獨立開發三個世界級專有AI平台ManuVision、MatrixVision及Orion，為製造及金融服務行業提供AI產品及解決方案。

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另外，創新奇智上市前投資者包括中金（03908）、華興資本（01911）、軟銀集團、銀豐投資及致晨投資管理等。

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記者：張以正