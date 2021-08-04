【大行點睇】中興升逾7%　中信証券料下半年5G基站建設進入小高峯

中興通訊(00763)今日升逾7%。中信証券發表研報指，7月以來，三大運營商600億基站集採大單密集落地，下半年5G基站建設即將進入小高峯，通信設備行業景氣度明顯提升。而在5G時代，國內中興+華為雙寡頭格局確立，在移動&廣電700M集採、電信&聯通2.1G集採的合計份額均超90%，中興通訊的份額提升至30%以上。此外，在ICT設備方面，中興在中國移動高端路由器、數據中心交換機、服務器等領域集採的份額持續突破。中信証券認為，5G設備+ICT設備份額提升將成為公司業績增長的強勁動能，子公司中興微電子的加快發展有望帶動公司的估值提升。

大行對中興評級及目標價：

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