【職場熱話】文職女穿長褲上班　竟遭男同事質問　嘆「難道不穿裙子上班都是罪？」

男性穿褲子，女性穿裙子，這個概念隨著時代的轉變而變得模糊，不過近日就有網民在討論區發帖，稱近日公司男同事問她為甚麼天天都穿長褲上班，事主再環顧四周發現女同事都是穿裙子，令事主大嘆：「難道不穿裙子上班都是罪？」

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事主經歷：

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帖文一出，不少人都斥男同事多管閒事，「他又不是你老闆，公司又沒有指定一定要穿裙，不用理他怎麼說」、「好過份啊這個同事！如果是我會提他不要再這樣說，因為真的有機會被人告！」、「男同事未免太保守，甚麼年代，女人通常都會穿裙子？」、「公司沒有規定穿裙子，不就穿甚麼都可以！」、「穿甚麼關他甚麼事，如果你沒有想太多不就笑一下就算了，做自己就好，默默地放這個人進黑名單就可以」。

同場加映

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責任編輯：黃苑筠