【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】暑假好去處 - 南非機師設木制工作坊 既好玩又經惠

▲ Flora Rabbit 參加一個Ellmerwoodworks木製電話座工作坊，人人能做到! 此為workshop 同學既作品。

Flora Rabbit 早兩星期參加一個Ellmerwoodworks木製電話座工作坊! 人人能做到，Flora Rabbit 零經驗也做到！Flora Rabbit超鐘意呢個自己DIY 木製手機電話座。

▲ Flora Rabbit超鐘意呢個自己DIY既兔兔木製手機電話座。

▲ 其他同學DIY 的木製手機電話座，係鞋上面刻左26文字, 非常細緻！

學員可以按自己既款式去製作自己獨一無二既手機電話座。 Flora Rabbit 就做左兔兔，其他學員做字母或其他款式。送禮最岩用！屋企人見到不相信Flora Rabbit的木制兔兔電話座自己親手做，仲以為Flora Rabbit 買回來。無論iPhone 或iPad 都岩用，非常實用！

▲ 成人參加Ellmerwoodworks木製工作坊，製作serving board ，玩得好開心。(右3)為創辦人 Armin Ellmer。

Ellmerwoodworks 於 2021 年 4 月由南非人Armin Ellmer創立，曾在德國、澳大利亞和新西蘭生活，來香港已五年，現居香港。Ellmerwoodworks

使用各種木材，選用什麼木材是取決於製作什麼DIY木制品。在大多數情況下，Ellmerwoodworks選用胡桃木或橡木，是一種堅硬且非常明亮的木材。

現時，最受歡迎工作坊既是小朋友的是木船或汽車工作坊。受成年人歡迎的工作坊是木制手機電話座或燭台。其他DIY木制產品如Serving Board板等也很受歡迎。

▲ 小朋友上Ellmerwoodworks木製工作坊，玩得好開心。

▲ 受成年人歡迎的工作坊是木制手機電話座或燭台，此為燭台。

Armin對DIY木制品既熱情來自祖父和父親。Armin既祖父在南非擁有自己的工作室並製作家具，而他在Armin很小的時候就去世了，Armin從未見過他。但Armin既祖父他所有的工具和熱情都留給了Armin父親、Armin叔叔和Armin身上。當Armin還是個小朋友的時候，他總是在車庫裡看到錘子和鋸子，他會嘗試用它來製作一些木制品。細個時，Armin已會製作CD 架和相框。呢種熱情一直伴隨著Armin直到而家。Armin來香港是在一家國際航空公司擔任機師。去年疫情爆發，Armin借用好友的工作室來創辦Ellmerwoodworks舉辦木制工作坊。他希望將來可以擁有自己的木工工作室，能夠製作自己的家具，並與他人分享我對DIY製作木制品的激情和熱愛。

▲ Ellmerwoodworks環境十分寬敞,很合適做WORK SHOP。

Ellmerwoodworks舉辦木制手機電話座、鑰匙架、燭台以及木船和汽車的工作坊。在這些工作坊中，學生可以學習各種工具，例如手鋸、頂鋸、鑽頭、錘子和鑿子、正確的測量和標記技術，偶爾還會學習一些儀器。在工作坊，Armin嘗試教授傳統上如何製作，以及現代工具和設備如何使用更輕鬆、更準確。

Ellmerwoodworks工作坊會教授工具安全、設計和創造性，Armin將教授DIY木制品的準確性、樂趣和一些專業的木工技術，例如使用錘子和鋸子，並體現了團隊合作既精神。

Ellmerwoodworks工作坊性價比很高，費用由HK$380至HK$600元左右，視乎不同類型的工作坊。一個木制手機電話座應該唔止HK$380，經濟實惠非常抵玩! Flora Rabbit上完工作坊，發覺Armin好用心機去教每一個學員設計及DIY木制品，非常有耐性並循循善誘去指導每一個學員。工作坊本來只有2.5至3小時內的課程，但Flora Rabbit 及其他學員上了4小時，晚上11:30才落堂。Armin堅持小班教學，增加互動性和趣味性，用心指導每一個學員。筆者有些位置唔識整，Armin好有耐性去教導同幫Flora Rabbit 去fix，DIY完既木制品更可以送比親朋戚友，非常值得推薦。

EllmerWoodWorks木制工作坊查詢/報名

工作坊以英語教授

Facebook: Ellmerwoodworks

E-mail: info@ellmerwoodworks.com

WhatsApp: (+852) 6890 4707

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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