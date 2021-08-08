  • 29°C
香港時間 : 2021808日 (日) 08:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】暑假好去處 - 南非機師設木制工作坊 既好玩又經惠

名人薈萃 08:00 2021/08/08

分享：

 

Flora Rabbit 參加一個Ellmerwoodworks木製電話座工作坊，人人能做到! 此為workshop 同學既作品。

Flora Rabbit 早兩星期參加一個Ellmerwoodworks木製電話座工作坊! 人人能做到，Flora Rabbit 零經驗也做到！Flora Rabbit超鐘意呢個自己DIY 木製手機電話座。

 

Flora Rabbit超鐘意呢個自己DIY既兔兔木製手機電話座。

 

其他同學DIY 的木製手機電話座，係鞋上面刻左26文字, 非常細緻！

學員可以按自己既款式去製作自己獨一無二既手機電話座。 Flora Rabbit 就做左兔兔，其他學員做字母或其他款式。送禮最岩用！屋企人見到不相信Flora Rabbit的木制兔兔電話座自己親手做，仲以為Flora Rabbit 買回來。無論iPhone 或iPad 都岩用，非常實用！

成人參加Ellmerwoodworks木製工作坊，製作serving board ，玩得好開心。(右3)為創辦人 Armin Ellmer。

 

Ellmerwoodworks 於 2021 年 4 月由南非人Armin Ellmer創立，曾在德國、澳大利亞和新西蘭生活，來香港已五年，現居香港。Ellmerwoodworks

使用各種木材，選用什麼木材是取決於製作什麼DIY木制品。在大多數情況下，Ellmerwoodworks選用胡桃木或橡木，是一種堅硬且非常明亮的木材。

 

現時，最受歡迎工作坊既是小朋友的是木船或汽車工作坊。受成年人歡迎的工作坊是木制手機電話座或燭台。其他DIY木制產品如Serving Board板等也很受歡迎。

 

小朋友上Ellmerwoodworks木製工作坊，玩得好開心。

受成年人歡迎的工作坊是木制手機電話座或燭台，此為燭台。

Armin對DIY木制品既熱情來自祖父和父親。Armin既祖父在南非擁有自己的工作室並製作家具，而他在Armin很小的時候就去世了，Armin從未見過他。但Armin既祖父他所有的工具和熱情都留給了Armin父親、Armin叔叔和Armin身上。當Armin還是個小朋友的時候，他總是在車庫裡看到錘子和鋸子，他會嘗試用它來製作一些木制品。細個時，Armin已會製作CD 架和相框。呢種熱情一直伴隨著Armin直到而家。Armin來香港是在一家國際航空公司擔任機師。去年疫情爆發，Armin借用好友的工作室來創辦Ellmerwoodworks舉辦木制工作坊。他希望將來可以擁有自己的木工工作室，能夠製作自己的家具，並與他人分享我對DIY製作木制品的激情和熱愛。

Ellmerwoodworks環境十分寬敞,很合適做WORK SHOP。

Ellmerwoodworks舉辦木制手機電話座、鑰匙架、燭台以及木船和汽車的工作坊。在這些工作坊中，學生可以學習各種工具，例如手鋸、頂鋸、鑽頭、錘子和鑿子、正確的測量和標記技術，偶爾還會學習一些儀器。在工作坊，Armin嘗試教授傳統上如何製作，以及現代工具和設備如何使用更輕鬆、更準確。

 

Ellmerwoodworks工作坊會教授工具安全、設計和創造性，Armin將教授DIY木制品的準確性、樂趣和一些專業的木工技術，例如使用錘子和鋸子，並體現了團隊合作既精神。

 

Ellmerwoodworks工作坊性價比很高，費用由HK$380至HK$600元左右，視乎不同類型的工作坊。一個木制手機電話座應該唔止HK$380，經濟實惠非常抵玩! Flora Rabbit上完工作坊，發覺Armin好用心機去教每一個學員設計及DIY木制品，非常有耐性並循循善誘去指導每一個學員。工作坊本來只有2.5至3小時內的課程，但Flora Rabbit 及其他學員上了4小時，晚上11:30才落堂。Armin堅持小班教學，增加互動性和趣味性，用心指導每一個學員。筆者有些位置唔識整，Armin好有耐性去教導同幫Flora Rabbit 去fix，DIY完既木制品更可以送比親朋戚友，非常值得推薦。

 

EllmerWoodWorks木制工作坊查詢/報名

工作坊以英語教授

Facebook: Ellmerwoodworks

E-mail: info@ellmerwoodworks.com

WhatsApp: (+852) 6890 4707

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

最新專欄文章 更多

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】卡通造型的「乒乓菊」超可愛 大人小朋友見到就心心眼
2021/07/25
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】卡通造型的「乒乓菊」超可愛 大人小朋友見到就心心眼
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】簡單乾花製作 環保美觀又耐看
2021/07/18
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】簡單乾花製作 環保美觀又耐看
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】竹筒插花 反樸歸真 特別有詩情畫意！
2021/07/07
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】竹筒插花 反樸歸真 特別有詩情畫意！
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】端午節到中環海濱看數萬條彩帶 《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚
2021/06/13
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】端午節到中環海濱看數萬條彩帶 《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得飛 不如買香皂櫻花繡球花當去轉日本
2021/05/30
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得飛 不如買香皂櫻花繡球花當去轉日本
好去處 產品 疫情 汽車 經濟 設計 香港 工作坊 AR iPhone

上一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】遷往肯亞 動物大遷徙 （中）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁