【置業故事】買樓屢遭人截糊　年輕夫婦學精了　靠一招終搶贏

筍盤愈來愈少，買家要買到心意單位，往往要競爭，否則遭人截糊。中原地產許偉業說，葵涌月海灣1座中層B室，實用面積412平方呎，兩房間隔，上月底開始放盤，原叫價728萬元，吸引兩組客搶購，最後一對年輕夫婦提高出價，並即擲5%訂金，成功感動業主，並以700萬元購入單位，實用呎價約16,990元。

買家置業故事

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代理說，新買家為年輕夫婦，上月初開始睇樓，希望買入樓齡20年以下的屋苑，先後睇過區內新葵芳花園，雍雅軒、月海灣，其後睇中雍雅軒，惟被人以創屋苑新高價截糊，故轉購上述單位，最初出價680萬元，但業主示意有買家出價逾690萬元，故上述年輕夫婦不敢怠慢，出價提高至700萬元，並擲5%訂金感動業主，成功購入單位。

資料顯示，原業主2010年7月以272萬購入上址，持貨11年，現帳面獲利428萬元，物業期內升值1.5倍。

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