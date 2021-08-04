【海底撈】內地疫情有惡化跡象 海底撈今日股價再跌5%

內地疫情又有惡化跡象，國家衛健委表示，截至今日上午9時，全國有17個省份出現本土確診或無症狀感染個案，現時全國現有中高風險地區達到144個，為常態化防控以來最多。當局又指全國疫情出現多點發生、局部爆發的情況，要做好重點區域人員管理，防止疫情擴散。

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中國疫情惡化，令人憂慮餐飲股再受影響，其中海底撈 （06862） 跌5%至27.55元，距離1個月低位26.85元相差約3%。

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