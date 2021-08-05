【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（灣仔篇）

灣仔可算是港島的美食天堂，如果想去灣仔吃餐飽，又想去灣仔跑步，若果你沒有附近的健身室會籍，除了跑馬地馬場中間公園的更衣室之外，亦可以考慮在港灣道的灣仔游泳池的更衣室寄存行李，只要和在場職員說你到附近跑步就可，十分方便，加上灣仔游泳池大樓近年剛翻新，淋浴設施舒適，放低行李咫尺可達灣仔海濱，跑步去中上環又或者跑去北角，實在話都無咁易。

小弟在灣仔跑步及上班多年，在此又為一眾愛吃的跑友提供美味餐廳選擇。

雄記美食

在灣仔克街這條食街，雄記算是舖面較小的一間，但這間小店食物出眾，水準高於附近平均水平。雞蛋煎腸粉是必點小食，腸粉醬料配上雞蛋味道十分夾。小弟推介這裡的咖喱牛腩飯，香濃咖喱及牛腩製作比一般茶記用心得多，咖喱夠濃牛腩又夠腍。喜歡吃車仔麵的朋友可以試下這裡的淮山麵，不是很多地方有得食，幾特別。最近雄記還推出叉燒太陽蛋飯，煎蛋配燶邊明顯是用心之作，冬天還有臘味飯提供，講起好想快點冬天再去食過！小貼士：如果食午飯時想貪心多吃一點，可以叫老闆加蛋或加咖喱汁，不妨一試！

地址：灣仔克街6號廣生行大廈B座地下B2號舖

▲ 這間小店咖喱牛腩飯很好吃，記得加蛋！夏日炎炎整杯凍綠豆沙，涼透心又飽肚。

開餐 + Crew Bowl

港式茶記開餐這間分店的特別之處就是與芋圓甜品店Crew Bowl連在一起，Crew Bowl老闆娘是空姐出身，疫情停飛下透過自學開設這間甜品店，看到她對芋圓質素的堅持，甜品煙靭香甜可口，大家食茶記正餐可以加錢配芋圓，若單叫芋圓，大大份亦好夠飽，小弟推介抹茶奶凍配芋圓，鍾意咖啡或奶茶味的，可以考慮咖啡奶凍或奶茶奶凍配芋圓。

地址：灣仔天樂里3-5A號僑康大廈地下C號舖

▲ 在這裡吃正餐可以配上芋圓甜品，嗜甜品及大胃王之選。

鹵八鵝店

食咗十多年，小弟覺得這裡的滷水鵝在香港的滷水店已是數一數二，甚至比米芝蓮星級滷水店好吃，以五十元的價錢就可以食到可算是十分超值，配上胡椒豬肚湯或西洋菜例湯，完美的配搭。鍾意食滷水的朋友，亦不要錯過這裡的鵝肝、鴨舌及墨魚啊！

地址：灣仔春園街18號地舖

▲ 這裡的鵝肉飯是必點！幾年前曾經點過其推介菜式酒香鵝肝，特別好吃，不知道還有沒有提供。

新景園咖喱小廚

這店就在鹵八鵝店旁，長時間的長龍店，相信大部分的食客都是為了咖喱豬扒飯而前來，堂食近九十元價錢一點不便宜，中午外賣飯盒比堂食價格平一半，但份量當然亦會少一點。溫馨提示就是豬扒都是即炸當下即食最好吃，時間隔得愈耐，味道就差得愈遠，所以堂食與外賣的分別真的可以差很遠，如果外賣80分，堂食係100分！

地址：灣仔春園街20號地舖

▲ 堂食咖喱豬扒飯大大份，豬扒炸得鬆脆多汁，可算是全香港最好吃的港式咖喱豬扒飯。

麵匠風龍

雖然這間拉麵店的款式及坐位不多，只有豚骨湯拉麵及蝦味噌拉麵兩款，但仍吸引一眾拉麵粉絲前來排隊。個人喜歡蝦味噌湯底，鮮味濃郁，麵身彈牙，配上餃子及啤酒，又正又爽！

地址：灣仔軒尼詩道184號地下

▲ 位於灣仔大街的拉麵店，亦是長期排長龍餐廳之一，拉麵好吃，好吃到飲晒食碗湯。 Burger Home

Burger Home

灣仔有很多漢堡店，相信選擇與傳統中上環地區相比亦不遑多讓，這間小店以手打牛肉為主打，味道絕不遜於幾間美國連鎖大店，配上熱辣辣的脆薯條或脆雞塊，大滿足！

地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖

▲ 論灣仔漢堡店的性價比，這間是小弟的number one！

尚青商號

又一間午膳時間大排長龍的食店，主打台灣菜，由歌星傅珮嘉開設。Maggie之前已有開設台式餐廳的經驗，這裡的紅燒半筋半肉手工麵實在不容錯過，湯濃牛肉亦夠軟腍入味，嗜辣的朋友可以試試麻辣鴨血煲，餐飲還可點台式芋香奶茶，鮮甜好味。

地址：灣仔蘭杜街4號文熙大廈地鋪

▲ 舒適好味的台灣菜在灣仔不多，在平日中午時間例必爆滿，隨時要等一小時。

Jean May

過去一年勁紅的法國餐廳，城中名人紛紛蜂擁而至，網上訂座隨時要一至兩個月後才有位，教人萬分期待。Steak Tartare是必點菜式，Sicky Date Pudding 是必點甜品，只看相片已想再去重溫當時的味道。

地址：灣仔機利臣街14號地下A號舖

▲ 要在灣仔吃高級優質法國菜，Jean May 是不二之選。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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