【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流

近年香港人比較喜歡將家裏改裝成日本風格，例如無印簡約風、日式房屋風等，務求在香港如同在日本一樣。今次介紹的單位是母子二人在住的沙田耀安邨，是難得一見以深色為主的設計，Y型450呎的公屋形成自我格調。

裝修前：

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母親約六十多歲，身為業主的兒子則三十多歲，年紀的差距令二人均對自己住處的要求也天壤之別，如何配合上他們就是設計公司ROUND TABLE CREATION的一大難題。正值壯年的業主喜愛胡桃木色，但媽媽則不想單位過於昏暗。所以設計師Kin在顏色方面取了平衡：胡桐木色家具配上米白色牆紙，又用家具的顏色營造業主想要的氣氛等。

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單位最特別的是飯廳連開放式廚房，方便喜歡聚會的業主下廚招呼朋友。用餐區並沒有用單色牆身，反而用了特色牆紙，配上金光閃閃的鎢絲吊燈，看起來氣派十足。而且飯廳位於玄關前方，客人一入屋就會看到令人眼前一亮的設計。沙發更選用了米灰色，五顏六色的裝飾品配合上綠意盎然的植物令整個空間不會單調，不太昏暗。電視牆身用了同一個色系，但不同款的特色牆紙，兩個重點區域互相呼應。

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除了能方便招呼朋友外，開放式廚房另一個好處是能放下很多器材，如雙門雪櫃、焗爐等，好讓業主大展身手。

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單位是Y型，不少單位就因為用不到奇怪角落位置而令裝修不好看。Kin就將單位裏的斜角位置收在廁所中，在起角的地方放置了洗手盤和鏡櫃，淋浴空間少了奇型怪狀的位置就顯得更加實用。拉直了空間後，其他地方看起來就四四方方，沒了古怪的位置。

裝修前，母親希望自己的房間大一點，隨着年紀增長就反過來了，業主現在要求房間大點，所以Kin就將房間對調。業主新房間較大，有工作和娛樂空間，還能放下標準尺寸的書桌讓他工作，不同類型的層板能展示他心愛的模型和手辦。

清拆：約38,000元

油漆：約51,000元

泥水：約84,000元

木工連訂造傢俬：約130,000元

水電：約85,000元

鋁窗：約48,000元

材料雜項及設計費連工程管理 ：約64,000元 合共 ：約500,000元

圖片由設計公司ROUND TABLE CREATION提供

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責任編輯：張瑋婷