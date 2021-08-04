【iPhone】傳蘋果iPhone納入更多中國供應商　舜宇光學首入iPhone供應鏈　股價大漲近一成

據日經亞洲本周三（4日）報道，蘋果（AAPL）正在尋找更多的中國供應商，參與生產最新款iPhone 13，現時中國廠商競爭力正在不斷增強。根據早前報導，蘋果已經要求供應商在明年1月底前生產9,000 萬至9,500萬部iPhone 13。

報導還原因知情人士指出，蘋果將3%的iPhone 13交由立訊精密（深圳：002475）負責，並將從本月開始生產，此前該公司從未獨立生產過iPhone。與此同時，台灣供應商鴻海 (又稱：富士康) (台：2317) 與和碩 (台：4938) 業務料將受到影響。

消息人士還透露，立訊於去年曾經收購兩家公司，分別是南韓相機模組製造商Cowell Electronics ，以及金屬框架製造商Casetek，也將被納入蘋果iPhone 13的供應鏈當中。除此之外，藍思科技（深：300433）過去一貫為iPhone提供玻璃蓋板，今年首次開始提供金屬外殼，另外舜宇光學（02382）也將於今年首次打入iPhone供應鏈。

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编辑：李勝男