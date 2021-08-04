【電腦通訊節】下載手機App抽籤參與「激安大購賞」　搶購賽車軚盤、筆記電腦

▲ 「香港電腦通訊節2021」主辦機構看好銷情，同時推出多項優惠及抽獎活動。（資料圖片）

「香港電腦通訊節2021」 將在會展於8月20日至23日舉行。去年展會因疫情而取消，今年終於能再次舉行。乘上電子消費券的熱潮，主辦機構看好銷情，同時推出多項優惠及抽獎活動，希望把消費意欲進一步提升。

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香港電腦商會創會會長張耀成估計，展會期間最熱銷的將會是手提電腦產品，甚至近期出現缺貨潮。所以今次大會亦主動向展商聯絡，希望有充足貨量在今年電腦節內供應。

為了吸引市民消費，由8月5日至12日期間，市民可下載「電腦節club」手機App，免費註冊成為會員，即可參與抽籤。中籤者可參與「激安大購賞」及額外獲得100元現金劵（名額300個）。在電腦節首日， 300名持籌人士可優先進場，於中午12時前消費滿300元，即可按籌號排隊購買心儀折扣產品，例如LOGITECH G 遊戲賽車軚盤、ASUS 曲面電競螢幕；免卻通宵排隊。

同時，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值由10元高至500元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。

香港電腦通訊節2021舉行詳情

舉行日期 8月20日至23日（周五至周一） 舉行地點 會展３號展覽廳 舉行時間 10:00-21:30（周一僅開放至18:00） 票價 35元（1米以下小童及65歲以上長者、或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場） 特別注意事項 不設現金購票

12日前下載手機App，可參加「激安大購賞」

其他於非指定日子或現場登記的「電腦節club」會員，即可獲10元購票優惠券

展商看好銷情增2至3成

代理多個品牌、主打路由器（Router）的永高（太平洋）對今年銷情非常樂觀，估計可以達到2成增長。該企市場推廣專員黃楚婷認為，由於疫情下不少人在家工作、學習，故Mesh WiFi相信會比較受歡迎，可確保房間、客廳的網絡同樣穩定。除了限量的半價產品外，一般產品亦有8、9折優惠，與以往相若。

而Momax高級市場推廣專員林小姐亦指，今年品牌推出了空氣清新機的產品，單價較以往的充電器產品高。加上港人積壓消費力及電子消費券到手，估計生意可較上屆錄3成以上的升幅。即使入場有人流限制，但她認為此反而對公司生意有利，可解釋空氣清新機產品的原理、規格等。

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記者：葉泳珊