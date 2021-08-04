  • 28°C
香港時間 : 2021804日 (三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電腦通訊節】下載手機App抽籤參與「激安大購賞」　搶購賽車軚盤、筆記電腦

商業 17:15 2021/08/04

分享：

 「香港電腦通訊節2021」主辦機構看好銷情，同時推出多項優惠及抽獎活動。（資料圖片）

「香港電腦通訊節2021」 將在會展於8月20日至23日舉行。去年展會因疫情而取消，今年終於能再次舉行。乘上電子消費券的熱潮，主辦機構看好銷情，同時推出多項優惠及抽獎活動，希望把消費意欲進一步提升。

【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊

香港電腦商會創會會長張耀成估計，展會期間最熱銷的將會是手提電腦產品，甚至近期出現缺貨潮。所以今次大會亦主動向展商聯絡，希望有充足貨量在今年電腦節內供應。

為了吸引市民消費，由8月5日至12日期間，市民可下載「電腦節club」手機App，免費註冊成為會員，即可參與抽籤。中籤者可參與「激安大購賞」及額外獲得100元現金劵（名額300個）。在電腦節首日， 300名持籌人士可優先進場，於中午12時前消費滿300元，即可按籌號排隊購買心儀折扣產品，例如LOGITECH G 遊戲賽車軚盤、ASUS  曲面電競螢幕；免卻通宵排隊。

同時，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值由10元高至500元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。

香港電腦通訊節2021舉行詳情

舉行日期 8月20日至23日（周五至周一）
舉行地點 會展３號展覽廳
舉行時間 10:00-21:30（周一僅開放至18:00）
票價 35元（1米以下小童及65歲以上長者、或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場）
特別注意事項
  • 不設現金購票
  • 12日前下載手機App，可參加「激安大購賞」
  • 其他於非指定日子或現場登記的「電腦節club」會員，即可獲10元購票優惠券

展商看好銷情增2至3成

代理多個品牌、主打路由器（Router）的永高（太平洋）對今年銷情非常樂觀，估計可以達到2成增長。該企市場推廣專員黃楚婷認為，由於疫情下不少人在家工作、學習，故Mesh WiFi相信會比較受歡迎，可確保房間、客廳的網絡同樣穩定。除了限量的半價產品外，一般產品亦有8、9折優惠，與以往相若。

而Momax高級市場推廣專員林小姐亦指，今年品牌推出了空氣清新機的產品，單價較以往的充電器產品高。加上港人積壓消費力及電子消費券到手，估計生意可較上屆錄3成以上的升幅。即使入場有人流限制，但她認為此反而對公司生意有利，可解釋空氣清新機產品的原理、規格等。

【電子消費券】電腦通訊節看好生意增15%　料高峰期入場或需排2小時

【電子消費券】離島零售迎電子消費券　市民消費更「疏爽」　料銷售勝去年同期

記者：葉泳珊

相關文章

【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9% 惟酒吧仍錄逾2成跌幅
今日
【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9% 惟酒吧仍錄逾2成跌幅
【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？
今日
【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？
【物流業】「中國製造」產品遇新物流問題　全球航運堵塞造成延誤
今日
【物流業】「中國製造」產品遇新物流問題　全球航運堵塞造成延誤
【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊
今日
【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊

你可能感興趣

【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9% 惟酒吧仍錄逾2成跌幅
今日 16:54
【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9% 惟酒吧仍錄逾2成跌幅
【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？
今日 17:29
【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？
【物流業】「中國製造」產品遇新物流問題　全球航運堵塞造成延誤
今日 12:43
【物流業】「中國製造」產品遇新物流問題　全球航運堵塞造成延誤
電子消費券 疫情 遊戲 Wi－Fi 在家工作 ASUS 商會 電競 路由器

上一篇文章

【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？

下一篇文章

【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9% 惟酒吧仍錄逾2成跌幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版