【小老闆生意經@iM網欄】5,000元消費券有利電子支付市場發展

萬眾期待的政府5,000元電子消費券終於到手了！在剛過去的周日(8月1日)，部分登記了消費券的市民已領取第一期電子消費券2,000元。市民可以自由選擇AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go及八達通這4間支付平台領取消費券，所以各人領取的方式及時間都有點不同。

消費券優惠應有盡有

合資格人士最快在剛過去的周日已獲發消費券，各大商戶隨即各出奇謀吸引市民消費。登記了八達通領取消費券的市民，不少人都去了OK便利店領取。原因是以八達通到OK便利店領取消費券，可獲20元OK現金券(其使用條款，請參閱券上細則)。變相領取2,000元時，好像多了20元，因此周日早上看到不少市民在OK便利店排隊領取消費券。

配合到第一期消費券發放，不少商場都推出消費優惠或回贈計劃，如海港城及時代廣場推出的「100%消費回贈」。市民以消費券消費，除可換領商場現有的消費獎賞外，更可額外享有「100%消費回贈」，即消費滿2,000元送2,000元優惠券；滿5,000元送5,000元優惠券。本身這兩個商場因為派發消費獎賞而令人流大幅增加，如今再因為響應消費券而加大回贈計劃，相信這兩個商場的人流生意在雙重獎賞下有望大收旺場。

除了商場推廣消費優惠，不少連鎖商店亦推出優惠或回贈計劃吸引市民消費。例如利用消費券買百佳現金券，買1,000元會多送100元，買2,000元會多送200元；另外，萬寧推出的消費優惠都很吸引，只要用八達通領取消費券，於8月14日或之前，使用八達通購物滿250元，可於八達通 App 內得到減25元優惠券4張；使用八達通購物滿388元，便可於八達通 App 內得到減50元優惠券2張，變相消費起來更划算！如果想利用消費券購買日用品的市民，便要留意以上的優惠！

旨在推動本地電子支付市場

今次政府透過電子支付工具派發消費券，一改以往「派糖」的紓困措施。無他，都是為了幫助受疫情影響而陷入財困的商戶。派發電子消費券跟派發現金不同，會加快令市民在指定時間內增加消費。可是，目前已過了商戶最艱難的時刻，很多受疫情影響的商戶早已結業。

據筆者之見，政府推出消費券目的反而是為了刺激本地電子支付市場的發展。本地電子支付市場跟內地相比，一直都發展得很慢。目前內地手機支付普及率達98%，幾乎人人都是靠手機作支付工具，出街已經不需要帶銀包。相反，本地電子支付市場依未發展成熟，可能是因為擔心個人資料外泄、不了解支付過程等等因素。

換言之，是次推出消費券最大的得益者不是零售商，更不是市民，反而是久未發展完善的本地電子支付市場。與其說推出消費券是為了刺激經濟，倒不如說是推動本地電子支付的發展。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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