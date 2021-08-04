【業績│公用股】長建半年純利增長5%至30億元、中期息增至0.69元　李澤鉅：疫情最壞影響已過

▲ 【業績│公用股】長建半年純利增長5%至30億元 中期息升1.5%至0.69元

長江基建 （01038） 半年純利增長5%至30.11億元，若撇除兩個相關期間之非現金遞延稅項有關入賬項目，調整後純利升13%。長建派中期息0.69元，升1.5%。主席李澤鉅表示，宏觀市場特別在集團營運所在地域，普遍預期疫情帶來的最壞影響已過，惟環球經濟依然存在隱憂，當市場逐漸擺脫疫情困擾之際，新機遇可望隨之湧現，長建已處於有利位置把握新收購機遇，集團更可夥拍長實 （01113） 及電能實業 （00006） ，進一步強化策略性優勢。

來自營運的現金流43.6億元創新高

長建期內來自營運的現金流為43.6億元，為集團歷史新高，與去年同期比較增長29%。

電能實業同日公布業績，詳見【下一頁】

英國業務的溢利貢獻為5.26億元，下降44%。期內由於英國企業稅率上調6%，非現金遞延稅項支出因而入賬；另一筆無形資產遞延稅項負債之稅額抵減亦於期內入賬。如撇除2020年及2021年同期的非現金遞延稅項目，來自英國的溢利貢獻則增加4%。

澳洲業務組合溢利貢獻為9.19億元，大致與去年同期相若。業績一方面因配電網絡規管重設以致溢利貢獻減少，以及Energy Developments提供溢利貢獻下跌影響，另一方面則受惠於Australian Gas Infrastructure強勁之業務表現。由於去年十月出售Portugal Renewable Energy，歐洲大陸業務溢利貢獻下降10%至4.43億元；若撇除此因素，相關溢利貢獻則升8%。

港燈半年多賺8.5%，詳見【下一頁】

李澤鉅：宏觀經濟環境持續動盪

李澤鉅強調，長建的經營理念建基於在穩健及增長間取得平衡，追求持續收益增長之同時，也兼顧維持理想負債水平。當參與新項目競投時，集團將貫徹嚴格投資原則，不會抱有志在必得心態，現時宏觀經濟環境持續動盪，利率長期處於低水平，投資者爭相追逐回報穩定之機會，長建穩固業務提供之經常性穩健收益，對投資者而言別具吸引力。

相關文章：【長和系業績】長江生命科技半年多賺15%不派息 續加快黑色素瘤疫苗研發步伐

相關文章：【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記 頭獎送500萬元禮券（附網址連結）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結