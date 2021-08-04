【緣份到了@iM網欄】一塊石頭 人生最大的價值

一天，一個小和尚跑過來，請教禪師：「師父，我人生最大的價值是什麼呢？」

禪師說：「你到後花園搬一塊大石頭，拿到菜市場上去賣，假如有人問價，你不要講話，只伸出兩個指頭；假如他跟你還價，你不要賣，抱回來，師父告訴你，你人生最大的價值是什麼。」

第二天一大早，小和尚抱塊大石頭，到菜市場上去賣。菜市場上人來人往，人們很好奇，一位主婦走了過來問：「石頭多少錢賣呀？」

和尚伸出了兩個指頭，主婦說：「2元錢？」

和尚搖搖頭，家庭主婦說：「那麼是20元？好吧，好吧！我剛好拿回去壓酸菜。」

小和尚聽到：「我的媽呀，一文不值的石頭居然有人出20元錢來買！我們山上有的是呢！”

於是，小和尚沒有賣，樂呵呵地去見師父：「師父，今天有一個主婦願意出20元錢，買我的石頭。師父，您現在可以告訴我，我人生最大的價值是什麼了嗎？」

禪師說：「嗯，不急，你明天再把這塊石頭拿到博物館去，假如有人問價，你依然伸出兩個指頭；如果他還價，你不要賣，再抱回來，我們再談。」

在博物館裏，一群好奇的人圍觀，竊竊私語：「一塊普通的石頭，有什麼價值擺在博物館裏呢？」

「既然這塊石頭擺在博物館裏，那一定有它的價值，只是我們還不知道而已。」

這時，有一個人從人群中竄出來，沖著小和尚大聲說：「小和尚，你這塊石頭多少錢賣啊？」

小和尚沒出聲，伸出兩個指頭，那個人說：「200元？」

小和尚搖了搖頭，那個人說：「2,000元就2,000元吧，剛好我要用它雕刻一尊神像。」

小和尚聽到這裏，倒退了一步，非常驚訝！

他依然遵照師傅的囑託，把這塊石頭抱回了山上，去見師傅：「師傅，今天有人要出2,000元買我這塊石頭，這回您總要告訴我，我人生最大的價值是什麼了吧？」

禪師哈哈大笑說：「你明天再把這塊石頭拿到古董店去賣，照例有人還價，你就把它抱回來。這一次，師傅一定告訴你，你人生最大的價值是什麼。」

第三天一早，小和尚又抱著那塊大石頭來到了古董店，依然有一些人圍觀，有一些人談論：「這是什麼石頭啊？在哪兒出土的呢？是哪個朝代的呀？是做什麼用的呢？」

終於有一個人過來問價：「小和尚，你這塊石頭多少錢賣啊？」

小和尚依然不聲不語，伸出了兩個指頭。「20,000元？」

小和尚睜大眼睛，張大嘴巴，驚訝地大叫一聲：「啊？！」

那位客人以為自己出價太低，氣壞了小和尚，立刻糾正說：“不！不！不！我說錯了，我是要給你200000元！」

「200,000元！」小和尚聽到這裏，立刻抱起石頭，飛奔回山上去見師父，氣喘吁吁地說：「師父，師父，這下我們可發達了，今天的施主出價200,000元買我們的石頭！現在您總可以告訴我，我人生最大的價值是什麼了吧？」

禪師摸摸小和尚的頭，慈愛地說：「孩子啊，你人生最大的價值就好像這塊石頭，如果你把自己擺在菜市場上，你就只值20元錢；如果你把自己擺在博物館裏，你就值2,000元；如果你把自己擺在古董店裏，你值200,000元！平台不同，定位不同，人生的價值就會截然不同！」

這個故事是否啟發你對自己人生的思考？你將如何定位自己的人生呢？你準備把自己擺在怎樣的人生拍賣場去拍賣呢？你要為自己尋找一個怎樣的人生舞臺呢？

為什麼一個老闆再難，也不會輕言放棄，而一個員工做得不順就想逃走，為什麼一對夫妻再吵再大矛盾，也不會輕易離婚，而一對情侶常為一些很小的事就分開了。說到底，你在一件事，一段關係上的投入多少，決定你能承受多大的壓力，能取得多大的成功，能堅守多長時間。

人生的意義是指人類生活在世上的價值，與是非，好壞，美醜，善惡有關，人類往往會透過追求渴望得到東西，從而建立人生的意義。

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