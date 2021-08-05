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【藝文日常晴見@iM網欄】吃得到的歷史故事 文化交融的深食體驗

名人薈萃 10:26 2021/08/05

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食物，藝術，合在一起，會聯想到 Food Art， Edible Art。四年前我第一次參與以食為題的藝術活動時，看到80%盡是甜點，藝術的成分，不外是以食材作雕塑的媒介而已。但其實「食物」除了是五感的滿足，還可以是傳意的藝術媒介？

於香港動植物公園的《情迷島中園》下午茶體驗

我在週末來到朋友的創意團隊Deep Food所參展的公共藝術項目「邂逅! 市中森」－《情迷島中園》透過設計八款創意小食， 重新演繹香港動植物公園古蹟及古樹的歷史故事。

「邂逅！市中森」— 深食劇場《情迷島中園》

體驗前，團隊很有心思策劃了網上小劇場，以甜點師傅阿雪和她的爺爺的故事出發，結合香港動植物公園的歷史和食物創作，以甜品「嚐」出歷史，以第一身的跨世代角色演活古今。日佔時期和英殖時期雖對筆者而言很有距離感，但以爺爺與阿雪的故事演繹便變得更親切，以飲食文化切入也更容易讓觀眾明白。

不日不英「雞尾糕 」——代表日佔時期和英殖時期的交纏，淡淡的維多利亞蛋糕帶着黃蓮芯的苦澀味，日子雖苦，也會像英殖的回憶一樣慢慢褪色

食物在不同藝術品也扮演着重要的角色，被賦予不同的象徵意義。團隊在設計創意小食中，每一個食材的選擇、配搭，以至烹調和呈現的方式，都代表着不同的文化含意，與香港的歷史息息相關。

在這個世代，每一餐，我們都是「相機先食」，但拍下照片過後，誰會為它的故事發聲？而我們除了滿足了視覺味蕾等，也只獲得了一張不會再翻閱的照片。當食物成為傳遞思想的藝術媒介，能否超越既有的層面，啟發更多想像？

作者_藝系女生（楊子棈）簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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撰文 : 藝系女生（楊子棈）

欄名 : 藝文日常晴見

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