【澳門疫情】澳門錄本地新冠個案政府收緊防疫 濠賭股弱勢未止

澳門昨日確診4宗新冠本土病例，當局收緊珠海及澳門口岸通關政策，今日澳門政府再宣佈，周四（5日）開始關閉部分娛樂場所，包括卡拉OK、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等。

雖然澳門暫時未有關閉賭場計劃，但消息令濠賭股再向上，大摩認為，濠賭股將面對短期下行風險，8月旅客及賭收將大受影響。兩隻濠賭藍籌股銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） 分別跌6.5%及2.7%。

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