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【餐飲業回暖】第二季食肆總收益按年升9.9%   惟酒吧仍錄逾2成跌幅

商業 16:54 2021/08/04

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政府統計處公布，今年第二季酒吧的總收益以價值計及數量計分別跌22.9%及16.9%。

政府統計處公布，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為233億元，按年上升9.9%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為76億元，按年上升10.1%。

【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
 
按食肆類別分析，今年第二季與去年第二季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升6.0%及5.2%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升16.0%及15.4%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升9.4%及7.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計則分別下跌22.9%及16.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別上升10.9%及9.8%。
 
今年第二季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升26.9%及26.0%。今年上半年與去年同期比較，食肆總收益以價值計上升0.5%，而以數量計則大致維持不變。
 
政府發言人表示，今年第二季食肆總收益價值結束之前連續八個季度的下跌趨勢，反映食肆業務隨着疫情保持穩定及經濟情況改善而反彈。惟由於缺乏外來訪客，第二季的食肆總收益仍遠低於疫情大流行前的水平。發言人續指，若本地疫情持續受控，食肆的業務狀況在短期內應會隨經濟復甦繼續改善，消費券計劃亦會有幫助。

【疫市營商】離島旅客大減　南丫島食肆靠數碼轉型　拆解疫境困局（多圖）

責任編輯：蘇穎琪

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